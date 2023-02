Gründung eines BUND-Orstverbandes in Lahnau

Lahnau. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, Kreisverband Lahn-Dill lädt zu einer Versammlung der Lahnauer Mitglieder für Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr in die Hinterstraße 12 nach Dorlar ein. Auf Initiative einiger Mitglieder soll die Gründung eines Ortsverbandes diskutiert und angestrebt werden. Auch interessierte Menschen, die nicht BUND-Mitglieder sind, können teilnehmen. Hans-Georg Thierfeldt vom Kreisvorstand Lahn-Dill wird aktuelle BUND-Themen in Hessen und im Lahn-Dill-Kreis vorstellen. Potenzielle Themen, mit denen ein BUND-Ortsverband in Lahnau aktiv werden könnte, werden von den Lahnauer Initiatoren der Gründungsversammlung vorgestellt und gemeinsam mit den Anwesenden diskutiert.