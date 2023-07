Lahnau-Waldgirmes. Zum Thema „Grünes Engagement in der Kommunalpolitik in Lahnau“ lädt das Bündnis 90/Die Grünen-Ortsverband Lahnau am Donnerstag, 27. Juli, zu einem Treffen in die Hausstädter Mühle in Waldgirmes ein. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr.