Grünschnitt illegal im Lahnauer Wald entsorgt

Lahnaus Umweltberaterin Anja Hardt bittet die Lahnauer Bürger in diesem Zusammenhang um vermehrte Aufmerksamkeit. „Sollten Ihnen weitere Ablagerungen in der Feldgemarkung oder im Gemeindewald auffallen oder Sie Beobachtungen machen, die uns helfen, die Verursacher zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen, wenden Sie sich bitte an die Ordnungspolizei der Gemeinde Lahnau“, erklärt sie. Ordnungspolizist Erik Trense ist unter Telefon 06441-964419 oder per Mail an e.trense@lahnau.de erreichbar.