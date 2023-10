Lahnau. Der Seniorenbeirat der Gemeinde Lahnau lädt für Mittwoch, 25. Oktober, um 14.30 Uhr in das Gemeinschaftshaus in Waldgirmes ein. Mischa Spelkus, von der Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige im Lahn-Dill-Kreis, referiert zum Thema „Alles, was den Alltag erleichtert – Hilfsmittel und Wohnen im Alter“. Wird eine Fahrgelegenheit benötigt, bei Inge Blum unter Telefon 06441-62256 melden.