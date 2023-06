Im Schulgarten der LTS Lahnau steht ein „Grünes Klassenzimmer“

Das Besondere an dem Projekt ist das begrünte Dach, was in Zusammenarbeit mit der Rödel aus Albshausen entstanden ist. Im letzten Bauabschnitt haben die Jugendlichen mit Mitarbeitern der Firma auf das verschalte Dach verschiedene Schichten aufgebracht, um die entstandene Wanne schließlich mit Substrat zu befüllen. Das Dach wurde anschließend mit genügsamen Pflanzen wie Moos und Sedum bepflanzt.