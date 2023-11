Jahresausstellung der Fotofreunde Lahnau

Lahnau-Atzbach. Schon seit Jahrzehnten gehört die Fotoausstellung der Fotofreunde Lahnau zu einer der kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde Lahnau. Am Sonntag, 19. November, von 13 bis 17.30 Uhr findet die Jahresausstellung „Denkmale der Industriekultur“ in den Räumen des Bürgerhauses in Atzbach, Luise-Brückmann-Platz 1 statt. Gezeigt werden großformatige Fotos, die an die Geschichte der Industrie im 19. und 20. Jahrhundert erinnern, unter anderem aus den Bereichen Erzabbau, Telekommunikation, Drucktechnik und Architektur. Dazu werden 14 Multimediaschauen von sieben Vereinsmitgliedern in der Zeit 13.30 bis 15.30 Uhr angeboten. Ein weiterer Teil der Ausstellung ist eine Sammlung von Zitaten bekannter Fotografen und Zitate zu der Gestaltung von Fotografien.