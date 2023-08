Jazz-Dämmerschoppen in Dorlar

Lahnau-Dorlar. Zu einem musikalischen Dämmerschoppen lädt der Verein „Dorfplatz Dorlar“, der sich der Förderung der dörflichen Kultur in Lahnau verschrieben hat, für Samstag, 26. August, ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in den historischen Fachwerkhof in der Hinterstraße 12 in Lahnau-Dorlar ein. Die Band OutbackJazz spielt melodischen Jazz. Der Dämmerschoppen findet im Freien statt. Bei sehr schlechtem Wetter muss er daher leider ausfallen.