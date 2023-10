Konservieren ohne Kühlschrank und Tiefkühltruhe

Lahnau. Der Geschichtsverein lädt am Sonntag, 8. Oktober, von 15 bis 17 Uhr zur letzten Öffnung in diesem Jahr, ins Heimatmuseum Lahnau, Friedenstraße 20 ein. Wie machte man früher Lebensmittel haltbar? Der Geschichtsverein erinnert an bewährte Methoden des Haltbarmachens von Lebensmitteln. Annette Greier gibt einen Überblick über verschiedene Methoden der Konservierung. Sie wird gemeinsam mit den Teilnehmern Weißkraut hobeln, zusammen mit Salz entsteht durch Fermentierung später Sauerkraut. Die Teilnehmenden werden gebeten ein großes verschließbares Glas mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.