Konzert der Musikschule Lahnau/Heuchelheim begeistert 250 Gäste

Die Musikschule Lahnau/Heuchelheim hatte jetzt zu zwei Klassenvorspielen in den Saal der Gaststätte „Zum Treppchen“ in Heuchelheim eingeladen. Rund 250 Besucher erlebten ein abwechslungsreiches Programm. An den traditionellen Kleinkonzerten wirkten nach Angaben von Musikschul-Leiter Alexander Römer 68 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 8 bis 83 Jahren mit. Sie trugen ihre Stücke auf E-Gitarre, Akustik-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Klavier, Geige, Saxofon, Klarinette, Schlagzeug oder Blockflöte sowie als Gesang vor.