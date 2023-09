Konzert mit Trio Contemporaneo in Dorlar

Lahnau-Dorlar. Am Sonntag, 10. September, findet um 17.30 Uhr in der Klosterkirche Dorlar, ein Konzert mit dem bekannten Trio Contemporaneo in der Instrumentierung Violine, Orgel, Sprecher und kleines Schlaginstrumentarium statt. Das Trio, mit Olga Shonurova, Benjamin Nachbar und Günther Wiesemann, hat sich in den letzten Jahren in der Klassikszene und bei Kirchenkonzerten viel Anerkennung erworben. Es stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Vivaldi und Händel für Violine und Orgel auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.