Krippenausstellung in Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. In der Advents- und Weihnachtszeit findet in der evangelischen Kirche Waldgirmes eine Krippenausstellung statt. Über hundert Darstellungen, vorwiegend aus Europa sind zu betrachten. Klassische Krippen mit vielen Figuren wechseln sich mit Blockkrippen der unterschiedlichsten Stilrichtungen ab. Zum 12. Mal arrangiert Annedore Reinstädter große Teile ihrer Sammlung zu einer vielseitigen Ausstellung mit dem Schwerpunkt „die Flucht nach Ägypten“. Die Ausstellung hat an folgenden Terminen geöffnet: Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, freitags vom 8. Dezember bis 5. Januar, jeweils von 17 bis 20 Uhr und samstags vom 9. Dezember bis 6. Januar, von 15 bis 18 Uhr sowie nach den Gottesdiensten. Weitere Besichtigungen sind nach Rücksprache mit Frau Reinstädter unter Telefon 06441-63328 oder 0172-4121450 möglich.