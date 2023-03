Lahnau-Dorlar: Spatenstich für zentrales Gerätehaus steht bevor

Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Lahnau: Fred Bender, Patrick Rauber und Jörg Beppler werden für 40, 20 und 30 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit einer Anerkennungsprämie ausgezeichnet, Thorsten Rauber für 40 Jahre mit dem Branschutzzeichen in Gold am Bande. Neben den Geehrten der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Patrick Gerhardt, Gemeindebrandinspektor Sebastian Schneider, Kreisbrandinspektor Hartmut Stürtz und Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel. (© Lothar Rühl)