Lahnau einst und heute: die Alte Post in Atzbach

Die sich anschließende Familien- und Generationengeschichte der Bewohner, Bewirtschafter und Betreiber von Landwirtschaft, Handwerks- und Gaststättenbetrieb haben die beiden Atzbacher Margot Reinstädtler und Werner Dörr erkundet und aufgeschrieben. Der erwähnte Erbauer Philipp Schneider aus Tiefenbach war als „Kopist“, also Schreiber, an dem in Atzbach ansässigen Justizamt beschäftigt. Seine Tochter Charlotte heiratete 1858 den aus dem benachbarten Dutenhofen stammenden Schreiner Friedrich Weber, der dann auf dem Anwesen seiner Schwiegereltern eine Schreinerwerkstatt einrichtete und betrieb. Auf diesen Schreiner Weber geht auch der Dorfname „Schreinersch“ zurück, der zu einem Synonym für die „Alte Post“ bis zu deren Ende wurde. Die Atzbacher gingen in „Schreinersch Wirtschaft“ und sie gingen in die „Alte Post“ – und in beiden Fällen handelte es sich um die identische Lokalität.