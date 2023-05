Lahnau liest …

Lahnau. Kathrin Thielmann liest am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr aus ihrem Roman „In der zweiten Reihe“ in der Schul- und Gemeindebibliothek Lahnau, Sudetenstraße 9. Sie schildert den Alltag ihrer Großmutter, Hilde Thiemann, einer starken und mutigen Frau während der NS-Diktatur. Diese musste ihre Familie durch schwierige Zeiten bringen und kämpfte unerschrocken um ihren Ehemann, der als Pfarrer und Vertreter der „Bekennenden Kirche“ unter anderem im KZ Buchenwald interniert wurde. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an imens2890@schulen-ldk.de oder unter Telefon 06441-6500716.