„Lahnau liest...“ mit Tim Frühling

Lahnau. Tim Frühling, der bekannte Fernsehmoderator und Krimiautor, eröffnet am Dienstag, 21. März die beliebte Veranstaltungsreihe „Lahnau liest…“ der Schul- und Gemeindebibliothek Lahnau in der Lahntalschule, Sudetenstraße 9. Ab 19.30 Uhr wird er nicht nur Interessantes und Wissenswertes aus seinem Reiseführer „111 Orte in Mittelhessen, die man gesehen haben muss“ vorstellen, sondern auch aus seinen mit Spannung und Humor gewürzten Krimi „Totgegrillt“ lesen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Telefon 06441-6500716 oder per Mail an imens2890@schulen-ldk.de wird gebeten.