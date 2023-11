Warum Lahnau künftig nachts die Straßenlampen ausschaltet

Sobald alle Vorbereitungen getroffen sind, gehen künftig nachts die Lichter in Lahnau aus.

Für zwei Stunden soll es in Lahnau in der Nacht auf den Straßen dunkel sein. Das Gemeindeparlament hat lange darüber debattiert. Was Gegner und Befürworter der Aktion sagen.