Lahnaus Umweltausschuss für mehr Energieberatung

LAHNAU-ATZBACH. Derzeit werden nur 12 Prozent des Bedarfs an Strom und Wärme durch erneuerbare Energien erzeugt. Da Deutschland bis 2045 klimaneutral sein möchte, bleiben 22 Jahre zum Erreichen dieses Zieles. Darauf hat der Vorsitzende des Lahnauer Energie- und Klimaschutzbeirates, Peter Kupetz, in einer Sitzung des Umwelt-, Tourismus- und Regionalausschusses im Bürgerhaus in Atzbach hingewiesen.