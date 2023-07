Mann bedient sich in Lahnauer Tankstelle sechsmal aus Kasse

Lahnau. Der ehemalige Kassierer einer Tankstelle in Lahnau ist vom Amtsgericht in Wetzlar zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Staatsanwaltschaft Robert Schewe warf dem 29-Jährigen vor, im November 2022 an sechs Tagen, an denen er als Aushilfe arbeitete, in die Kasse gegriffen und insgesamt 12.900,63 Euro entwendet zu haben. Die Taten geschahen zwischen dem 2. und 21. November.