Missionsfest an der „Dicken Eiche bei Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Die umliegenden Kirchengemeinden von Lahnau, Biebertal, Naunheim und Hermannstein laden für Donnerstag, 18. Mai, zum traditionellen Missionsfest an der “Dicken Eiche” im Wald bei Waldgirmes ein. Beginn ist um 15 Uhr. Die Vereinigten Posaunen- und Gemischten-Chöre der umliegenden Gemeinden gestalten das Fest unter freiem Himmel musikalisch. Bei schlechtem Wetter findet das Missionsfest in der Evangelischen Kirche in Waldgirmes statt.