Lahnau-Dorlar. Eine öffentliche Sitzung des Mobilitätsbeirates Lahnau findet am Dienstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Dorlar, Rathausplatz 5 statt. Es geht um die haushaltsabdeckende Werbung für die Linie 24 und fortwährende ÖPNV Werbung in Lahnau und um die haushaltsabdeckende Werbung für das Bürgermobil.