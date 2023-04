Lahnau-Dorlar. Der Frauenchor Dorlar lädt am Sonntag, 30. April, alle Freunde des Chorgesanges, ab 14.30 Uhr in den katholischen Pfarrsaal in Dorlar zu einem musikalischen Nachmittag ein. Für hausgemachten Kuchen sowie Kaffee und Tee ist ausreichend gesorgt. Jeder Gast darf sich für fünf Euro (einschl. Kaffee oder Tee) zum dortigen Verzehr daran bedienen. Der Eintritt ist frei.