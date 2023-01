RöMinis starten ins Jahr 2023

Lahnau-Waldgirmes . Der Förderverein Römisches Forum lädt für Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr zum ersten Treffen der „RöMinis“ im Jahr 2023 im neuen Besucherzentrum, Zum Römischen Forum 25, Lahnau-Waldgirmes ein. Kinder von 8 bis 12 Jahren erfahren etwas über die Zeit und das Leben der Römer - wie sie lebten, was sie anzogen, was sie aßen, was sie arbeiteten, über Freizeit und Spiele. Wie ging es den Kindern, wie sah das Leben der Legionäre aus? Bei diesem ersten Treffen werden Pläne vorgestellt, Vorschläge besprochen und Ideen diskutiert.