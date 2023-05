RöMinis und Führung im Römischen Forum Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Über 2.000 Jahre alt ist die römische Siedlung in Waldgirmes, die Ende der 1980er Jahren entdeckt wurde. Am Samstag, 13. Mai, treffen sich die RöMinis, von 10 bis 12 Uhr im Besucherzentrum Römisches Forum Waldgirmes. Kinder von 8 bis 14 Jahren erhalten einen Einblick in das Leben der Römer.