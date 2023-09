Lahnau. Am Mittwoch, 27. September, um 19.30 Uhr stellen Hedwig und Georg Kleinhans in der Schul- und Gemeindebibliothek Lahnau, Sudetenstraße 9, Dörte Hansens Roman „Zur See“ vor. Der Eintritt ist frei. Um telefonische Anmeldung unter 06441-6500716 oder per E-Mail an imens2890@schulen-ldk.de wird gebeten.