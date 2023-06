Sängervereinigung Waldgirmes lädt zum Konzert

Lahnau-Atzbach. Unter dem Motto „Gemeinsam bringen wir Lahnau zum Klingen“, laden der große Chor und Summertime der Sängervereinigung Waldgirmes am Samstag, 17. Juni, zum gemeinsamen Konzert in das Bürgerhaus Atzbach. Luise-Brückmann-Platz 1 ein. Bekannte deutschsprachige Schlager wie „Griechischer Wein“ und „Rote Lippen“ werden ebenso zu hören sein wie „Top of the world“, „Hallelulah“ von Leonard Cohen und andere bekannte Melodien. Neben den beiden Chören ist auch der Gesangverein „Lahntal“ 1876 Dorlar einer der Mitwirkenden. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter.