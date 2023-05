Lahnau. Die öffentliche Sitzung des Mobilitätsbeirates Lahnau findet am Dienstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausplatz 5 statt. Themen der Sitzung sind das Carsharing für Lahnau, das Parken auf Gehwegen, das Konzept zur Barrierefreiheit in und der Lastenfahrradverleih in Lahnau.