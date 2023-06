Spielplätze in Lahnau

Lahnau-Atzbach. Der Bau- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Lahnau tagt gemeinsam mit dem Sozial-, Familien- und Kulturausschuss am Dienstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Atzbach, Luise-Brückmann-Platz 1. Tagesordnungspunkte sind Anträge zum Neubau von kleineren Spielplätzen in Dorlar (zwei) und in Atzbach (vier) sowie die Weiterführung und Konkretisierung des Spielplatzentwicklungskonzeptes, Spiel- und Treffpunkte mit Mehrgenerationen-Elementen in der Gemeinde Lahnau. Zudem befasst sich der Bauausschuss noch mit der Umgestaltung des Rathausplatzes (Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands).