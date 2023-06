Spritzenhausfest in Atzbach

Lahnau-Atzbach. Die Freiwillige Feuerwehr Atzbach wurde im Januar 1933 offiziell gegründet. Die Freiwillige Feuerwehr Atzbach will diesen Geburtstag mit einem „Spritzenhausfest“ am Samstag, 8. Juli, ab 15 Uhr am Feuerwehrhaus Atzbach, im Amthof, mit der Bevölkerung feiern. Es besteht die Möglichkeit im Rahmen einer Fahrzeugschau die Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen, die Jugendfeuerwehr Lahnau trägt mit einer Schauübung zum Programm bei. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit, außerdem wird ein Kinderschminken angeboten. Ab 18 Uhr spielt das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Lahnau zum Dämmerschoppen auf. Der Eintritt ist frei.