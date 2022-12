Steigt Lahnau auf Erdwärme um?

Der Beirat befasste sich erneut mit der Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager. Dieser könnte sich von selbst bezahlt machen, so Kupetz, wenn er für Maßnahmen in kommunalen Einrichtungen ausreichend Fördergelder beantrage. Die Menschheit habe den heutigen CO 2-Ausstoß in rund 150 Jahren aufgebaut. Nun sollten in kürzester Zeit von 22 Jahren die Werte gegen null gefahren werden. Aus diesem Grund brauche es dringend jemanden, der bei den kommunalen Liegenschaften die Wasser- und Energieeinsparung anschiebt. Auch diese Stelle werde öffentlich gefördert. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) gab zu bedenken, dass die Stelle Kosten verursache und die Person auch ein Büro benötige. Das müsse alles im Haushalt dargestellt werden. Einstimmig sprach sich der Beirat für die Einrichtung der Stelle aus.