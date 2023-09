Straßenbeleuchtung wird diskutiert

Lahnau. Sollen die Straßenlampen in Lahnau künftig nachts ausgehen? Über diese Frage wird am Mittwoch, 6. September, ab 18 Uhr im Umwelt-, Tourismus- und Regionalausschuss der Gemeinde Lahnau diskutiert. Vorgeschlagen wird, zwischen 0.30 und 4.30 Uhr die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Außerdem werden die Ausschussmitglieder über die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ beraten. Die Sitzung im Bürgerhaus Atzbach ist öffentlich.