Lahnau. Der Tag der offenen Tür an der Lahntalschule in Lahnau findet am Samstag, 9. Dezember, von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Interessierte Eltern, deren Kinder sich am Übergang von der Grundschule auf die Jahrgangsstufe 5 im Jahr 2024 befinden, haben die Möglichkeit zusammen mit ihren Kindern sich bei einer Führung die Räumlichkeiten der Schule anzusehen. Das aktuelle iPad-Konzept „Get-Your-Own-Device“ wird vorgestellt. Außerdem werden Projekte aus den Fachbereichen Musik, Naturwissenschaften, Sprachen, Sport, Gesellschafts- und Arbeitslehre präsentiert.