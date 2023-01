Tagespflege – genau richtig für mich?

Lahnau-Atzbach. Neue Kontakte knüpfen, einen abwechslungsreichen Tag genießen und gleichzeitig professionelle Pflege erfahren: Die Caritas Tagespflege in Lahnau-Atzbach macht es möglich. Das Team lädt für Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr in die neuen Räume in der Jahnstraße 2 nach Lahnau-Atzbach zum Infonachmittag ein. Hier können Interessierte und ihre Angehörigen einen Einblick in die Räumlichkeiten, das Konzept und die Möglichkeiten erhalten, die die Tagespflege bietet. Einrichtungsleiter Frank Ratz erläutert darüber hinaus, wie ein solcher Platz durch die Leistungen der Pflegeversicherung finanziert werden kann. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Besucher kostenlos und unverbindlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.