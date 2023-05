Tretbecken-Sanierung im Atzbacher Wald dauert länger

Lahnau-Atzbach. Jedes Jahr zum 1. Mai eröffnet das Tretbecken am Waldlehrpfades im Atzbacher Wald. Bereits im April wird das über Winter geleerte Kneipp-Becken instandgesetzt und neu mit Wasser gefüllt. Doch in diesem Jahr müssen Wanderer und Radfahrer bislang auf die Erfrischung für Arme und Beine verzichten. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Becken und dem zugehörigen Staubecken, rund 200 Meter oberhalb im Wald. Das berichtete die Vorsitzende der Natur- und Vogelfreunde Atzbach, Tanja Romeike.