TV Waldgirmes ehrt verdiente Mitglieder

Gerhardt verwies auf die positive Mitgliederentwicklung mit 25 neuen Vereinsangehörigen. In den letzten Jahren war die Mitgliederzahl gesunken und ist nun wieder auf 1054 gestiegen. Auch an einige Veranstaltungen, wie die Vorstandsfahrt mit allen Übungsleitern, eine Beachparty mit Spielen an der Beachvolleyballanlage oder Aktivitäten für Kinder, wurde erinnert. In der Leichtathletik sind viele neue Kinder aktiv, die nun an das Wettkampfgeschehen herangeführt werden sollen. Im Tennis gibt es eine neue Herrenmannschaft. Auch Badminton wird jetzt mit neuem Trainer und einer neuen Trainingsgruppe für Jugendliche starten.