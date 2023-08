Waldgirmes feiert vier Tage im Festzelt

Der herbstliche August hat es verhindert: Mit einer Rikscha wollten diese Teilnehmer beim Kirmesumzug in Waldgirmes mitfahren.

Ganz so übel wie in Wacken ist es nicht geworden. Trotzdem hat der regnerische Sommer auch die Kirmes in Waldgirmes heimgesucht. Sogar der Umzug musste abgesagt werden.