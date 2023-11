Veranstaltungen im Römischen Forum Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Über 2000 Jahre alt ist die römische Siedlung in Waldgirmes. Bei der öffentlichen Führung am Sonntag, 12. November, erfahren die Teilnehmer, warum die Entdeckung der römischen Siedlung ziviler Ausrichtung die Geschichtsschreibung veränderte und welche Funde internationale Beachtung erlangten. Die Führung beginnt um 15 Uhr am Ausgrabungsort des Römischen Forums, Lahnau, Zum Römischen Forum 25 statt. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 3 Euro, Kinder nehmen kostenfrei teil.