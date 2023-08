Vier Tage lang Kirmes in Waldgirmes 

Start der Kirmes ist am Freitag ab 21 Uhr mit der Band „Ace of hearts“, die bereits im vergangenen Jahr am Eröffnungstag spielte. Am Samstag wollen „All Reset“ und „Pfund“ vor allem junge Leute ins Festzelt locken. Am Sonntag beginnt die Kirmes um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, bei dem das Pfarrer-Ehepaar Esther Reininghaus-Cremers und Daniel Cremers spricht. Musikalisch wird der Kirmesgottesdienst mitgestaltet vom CVJM Posaunenchor. Nach dem Umzug startet der Familientag mit Musik von der Musikkapelle Poppenhausen.