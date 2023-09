Vortrag zum Klimawandel vor unserer Haustür

Lahnau. Die katholische Pfarrei St. Anna Biebertal lädt für Dienstag, 26. September, um 19.30 Uhr in den Pfarrsaal der katholischen Kirche Dorlar, Auweg 3 zu einem Vortrag ein. Referentin Dr. Elisabeth Schmitt, Klimaanpassungsmanagerin der Gemeinde Wettenberg, referiert zum Thema „Klimawandel vor unserer Haustür – was tun“ und zeigt Möglichkeiten auf, dem Klimawandel, der auch in unserer Region vor Ort sichtbar und spürbar ist, entgegenzuwirken. Der Eintritt ist frei.