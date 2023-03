Wahlkampf in Lahnau: Hundekot und Fehler der Vergangenheit

Endspurt im Wahlkampf: Wenige Tage vor der Wahl ist Bürgermeisterkandidat Christian Walendsius in Atzbach unterwegs. Gesprochen wird an der Haustür über verschiedene Themen. Als kleines Geschenk gibt es für die Atzbacher ein Vitalbrötchen mit einem Glas Marmelade. (© Timo König)

Am 12. März ist es soweit: In der Gemeinde Lahnau steht die Bürgermeisterwahl an. Wir haben Herausforderer Christian Walendsius (SPD) beim Haustürwahlkampf in Atzbach begleitet.