Wie kam die Musik aufs Dorf?

Lahnau-Dorlar. Am Freitag, 21. Juli, beginnt um 18 Uhr eine Spurensuche durch die Epochen, bei denen der Frage nachgegangen wird, wie die Musik aufs Dorf kam? Hatten die Musikstile der Adligen etwas zu tun mit den Volksliedern der einfachen Leute? Welche Rolle spielte die Kirchenmusik? In der alten Dorlarer Klosterkirche wird die Musik der Adelshöfe vom Flöten- und Gitarrenensemble des TV05 Waldgirmes vorgetragen. Passende Kirchenmusik spielt Hans-Martin Schlöndorf auf der Orgel und Sabine Adam und Cornelia Schütz singen Volkslieder aus der entsprechenden Zeit. Franz Ewert ergänzt den Vortragsabend durch Geschichten und Geschehnisse, die das Lahnauer Dorfleben in dieser Zeit prägten. Mitsingen bei Volks- und Kirchenliedern ist ausdrücklich erwünscht. Bei schönem Wetter kann man im Anschluss im Kirchgarten das Gehörte noch einmal Revue passieren lassen.