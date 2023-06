Wie Lahnaus Bürgermeisterin mit ihrem Abschied umgeht

Am 30. Juni endet Ihre Amtszeit. Was ist das für ein Gefühl?

Ein trauriges. Ich habe das Amt gerne ausgeübt, ich bin wirklich gerne ins Rathaus gegangen. Die Mitarbeiter werden mir sehr fehlen. Andererseits sage ich mir auch: „Ok, ich habe mein Privatleben, was völlig auf der Strecke geblieben ist, wieder“. Ich kann jetzt all das wieder machen, was ich in den letzten sechs Jahren nicht machen konnte, was ich auch wirklich vermisst habe. Insofern gehe ich mit zwei weinenden Augen und einem Lächeln im Gesicht.