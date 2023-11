Wie sich mit einer Energieberatung Geld sparen lässt

Lahnau. Wer ein Haus besitzt, der kann dem Thema Energieverbrauch kaum noch ausweichen. Hohe Heiz- und Stromkosten belasten viele Menschen. Gleichzeitig diskutiert die Politik angesichts des Klimawandels, wie Immobilien in Deutschland optimiert werden müssen, um den Energiebedarf zu senken. Stichwort: Gebäudeenergiegesetz. Doch was können Hauseigentümer tun, um Energie und damit auch Geld zu sparen? Was ist überhaupt sinnvoll? Was bringen Photovoltaik, Wärmepumpe und Co.? Wie greift der Staat bei derartigen Investitionen unter die Arme? Und welche Verbesserungen sind auch mit kleinem Geldbeutel umsetzbar?