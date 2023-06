Lahnau-Waldgirmes . Der Obst- und Gartenbauverein Atzbach lädt für Freitag, 30. Juni, um 16 Uhr in ihren Lehrgarten in Waldgirmes ein. Unter fachlicher Anleitung wird Pflanzenkohle selbst hergestellt. Pflanzenkohle entsteht aus pflanzlicher Biomasse, und wird durch Pyrolyse hergestellt. Sie dient unter anderem als fester Hilfsstoff für fruchtbare Böden. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei.