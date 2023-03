Wrenger-Knispel vs. Walendsius: Wer wird Lahnaus Bürgermeister?

Am 12. März 2023 findet in Lahnau die Bürgermeisterwahl statt. Christian Walendsius (SPD) fordert Silvia Wrenger-Knispel (CDU) heraus. (© Fotolia)

Am 12. März 2023 findet in Lahnau die Bürgermeisterwahl statt. Christian Walendsius (SPD) fordert Silvia Wrenger-Knispel (CDU) heraus. (© Fotolia)

Am 12. März ist es soweit. Rund 6600 Bürger der Gemeinde Lahnau haben es in der Hand. Alles, was Sie zur Bürgermeisterwahl am Sonntag wissen müssen.