Zustand von Museum und Archiv stößt in Lahnau auf Kritik

Horst Agel fragte, wie der aus seiner Sicht beklagenswerte Zustand des Archivs II, verbessert werden könnte. Es beinhaltet Schriftstücke und Unterlagen, die nicht zwingend archiviert werden müssen, aber wichtig für das gemeindliche Gedächtnis sind. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) berichtete, eine Archivfachkraft habe die Gemeinde dahingehend beraten, dass alle Bücher, die digitalisiert worden seien, entsorgt werden könnten. Diese Aussage sorgte bei den Anwesenden für erheblichen Unmut. Martin Moosberger berichtete von mehreren Urkunden, die noch gar nicht erfasst seien. Die Versammelten waren sich einig, dass für eine heimatgeschichtliche Forschung die Unterlagen in ihrer bisherigen Form vor Ort erhalten bleiben müssen. In Bezug auf beengten Verhältnisse am bisherigen Ort in der Alten Schule in Dorlar hofft Johannes Volkmann, dass das Archiv II im frei werdenden bisherigen Feuerwehrgebäude untergebracht werden wird. Dabei sollte auch die Archivschule Marburg mit in die Planung einbezogen werden.