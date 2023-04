Wochenrückblick: Tornado in Wetzlar und Hetze im Netz

Markus Eckhardt tritt in die Fußstapfen seines Vaters Heinz-Walter. Der 34-Jährige übernimmt eine der letzten Handwerksbäckereien in Wetzlar. Ab dem 1. April wird er das Familienunternehmen, das für seine in der Grube Fortuna gereiften Stollen bekannt ist, in dritter Generation weiter. Der Bäckermeister trägt dann Verantwortung für rund 40 Mitarbeiter und sieben Filialen. Was ist trotz schwieriger Zeiten seine Motivation?