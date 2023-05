Mittelhessen-Wetter: Nasser Mai im Anmarsch

Die Ursache beschreibt er so: „Ein Hoch im Osten bremste die Gewitter und Schauer aus. Daher bewegen sich diese kaum von Ort und Stelle und es kommt zu diesen heftigen Regenmengen.” In einigen Regionen seien somit am Sonntag binnen nun zwei Stunden um die 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel gefallen – wie auch im Nachbarkreis des Lahn-Dill-Kreises: Altenkirchen. Dort sind mehrere Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Und das sei laut des Wetterexperten die große Gefahr von solchen kleinräumige Ereignissen. Denn der Starkregen sorge nicht nur für volle Keller, sondern könnte auch dafür sorgen, dass Hänge abrutschen, welche dann Verkehrswege blockieren Häuser beschädigen.