125 neue Lehrkräfte für die Schulen an Lahn und Dill

„Seit rund eineinhalb Jahren kümmern sich die Schulen in beeindruckender Weise um die schutzsuchenden Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine“, sagt der stellvertretende Amtsleiter. An einigen Standorten gebe es drei oder vier zusätzliche Klassen mit Schülern, die es zu integrieren gelte und die die deutsche Sprache lernen müssten. Derzeit besuchen im Lahn-Dill-Kreis 1519 Schüler in 88 Klassen die Intensivklassen in den Grund- sowie den allgemeinbildenden Schulen. Hinzu kommen 239 in 15 InteA-Klassen an den beruflichen Schulen. Darüber hinaus bieten im Schulamtsbezirk 53 Schulen, 30 davon im Lahn-Dill-Kreis, 75 Ukea-Kurse an, deren Ziel die ukrainische Sprach- und Kulturvermittlung ist. Dafür wurden 37 Lehrkräfte eingestellt, die rund 700 ukrainische Schüler in diesem freiwilligen Angebot unterrichten. Im Lahn-Dill-Kreis werde 903 (davon in InteA 89) Schutzsuchende aus der Ukraine unterrichtet.