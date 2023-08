14 Ausflugstipps für Regentage in Mittelhessen

Mittelhessen. Die Sommerferien haben begonnen! Sechs Wochen Sommer, Sonne, Sonnenschein – das haben sich einige jedenfalls erhofft. Doch statt Sonne satt prasseln die Regentropfen an die Fensterscheiben. Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen oder die Langeweile ausbrechen zu lassen. In Mittelhessen gibt es auch an Regentagen einiges zu entdecken. Hier finden Sie 14 Tipps, was Sie auch an Regentagen in Mittelhessen unternehmen können.