152 Kinder und Jugendliche machen mit dem Lahn-Dill-Kreis Urlaub

Wetzlar/Dillenburg. Von einer naturnahen Bauernhoffreizeit, auf der man Lebensmittel wie Käse und Butter selbst herstellen konnte, bis hin zu einer Bildungsfahrt nach Berlin haben die Sommerfreizeiten der Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises ein buntes Programm geboten. Sie waren auch in diesem Jahr wieder früh ausgebucht. „Es freut uns sehr, dass wir erneut so vielen Kindern und Jugendlichen eine schöne Sommerferienzeit bereiten konnten“, betont Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) in einer Pressemitteilung.